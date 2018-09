später lesen Rangierlok entgleist: Bahnverkehr bei Wörth weiter gestört Teilen

Der Bahnverkehr rund um Wörth (Kreis Germersheim) bleibt nach dem Entgleisen einer Rangierlok auch am Mittwoch gestört. Die Züge der Linien RE6, RB51 und RB52 fahren am Morgen nach veränderten An- und Abfahrtszeiten, wie ein Bahnsprecher in der Nacht zu Mittwoch sagte. dpa