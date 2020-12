Rangierlok in Ludwigshafen entgleist: Keine Verletzten

Der Schriftzug „Unfall“ leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Ludwigshafen In Ludwigshafen ist am Dienstag aus zunächst ungeklärten Gründen eine Rangierlok entgleist. Niemand sei verletzt worden, teilte die zuständige Bundespolizei in Kaiserslautern mit. Zu dem Unfall sei es im Stadtteil Mundenheim nahe einer Weiche an einem Güterbahnhof gekommen.

„Zu den Gründen haben wir Ermittlungen aufgenommen“, sagte ein Polizeisprecher.