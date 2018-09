später lesen Rangierlok in Wörth entgleist Teilen

Eine Rangierlok ist in Wörth (Kreis Germersheim) beim Umsetzen von einem Gleis auf ein anderes aus den Schienen gesprungen. Drei Gleise wurden am Dienstag vorerst gesperrt. Auf dem betroffenen Streckenabschnitt wurde zwischen der Station Maximiliansau-Im Rüsten und Wörth ein Ersatzverkehr mit Großraumtaxen organisiert, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn in Frankfurt sagte. dpa