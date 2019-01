später lesen Rangierunfall sorgt für Zugausfälle und Verspätungen Teilen

Nach einem Rangierunfall am Bahnhof Neunkirchen im Saarland ist am Freitag die Zugstrecke nach Ottweiler gesperrt worden. Ein Waggon entgleiste am Morgen auf dem Anschlussgleis eines Unternehmens, wie die Polizei mitteilte. dpa