Rapper sorgt für Polizeigroßeinsatz

Ein 20-jähriger Rapper hat in Zweibrücken einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Für ein Musikvideo wollte er am Samstag in einer Tankstelle einen fingierten Raubüberfall drehen, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. dpa