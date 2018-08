Rasenwässern im Kreis Cochem-Zell verboten - Bis zu 5000 Euro Geldbuße

Wegen der anhaltenden Trockenheit zieht die Kreisverwaltung Cochem-Zell die Notbremse: Anwohner dürfen ab sofort nicht mehr ihren Rasen bewässern, wie die Verwaltung mitteilte. Auch Wasser für öffentliche Grünflächen und für öffentliche sowie private Sport- oder Freizeitstätten ist tabu. dpa

Die Feuerwehren dürfen vorerst kein Wasser mehr für Übungen nutzen. Bürger, die diese Anordnung nicht einhalten, müssen mit einer Geldbuße von bis zu 5000 Euro rechnen.

Die Versorgung mit Trinkwasser sei indes nicht gefährdet, betonte eine Sprecherin der Kreisverwaltung am Freitag. Die Bestände in den Wassergewinnungsanlagen seien „noch durchaus passabel“. Aber: „Der Verbrauch wird von Tag zu Tag mehr.“ Bereits in der vergangenen Woche sei zum freiwilligen Wassersparen aufgerufen worden - genützt habe das nichts. Daher gebe es nun die Anordnung. Zuvor hatte der „SWR“ berichtet.

Mitteilung der Kreiswerke Cochem-Zell