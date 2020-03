Rassismus und Armut: Trabert fordert Positionierung

Der Sozialmediziner Gerhard Trabert im Gespräch. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz Der Hochschullehrer des Jahres, Gerhard Trabert, hat an die Wissenschaft appelliert, Position zu beziehen. „Wissenschaft ist nicht neutral“, sagte der Professor für Sozialmedizin und Sozialpsychiatrie an der Hochschule RheinMain im Redaktionsgespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.



