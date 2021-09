Rassistische Äußerungen: Acht-Wochen-Sperre für Erdmann

Frankfurt/Main Harte Strafe für den Saarbrücker Fußballprofi Dennis Erdmann. Das DFB-Sportgericht verurteilt ihn wegen rassistischer Äußerungen zu einer Sperre von acht Wochen, von der er bereits zwei abgesessen hat.

Ein Sprecher seines Vereins kündigte an, in Berufung zu gehen. Zugleich will Saarbrücken eine Aufhebung der Sperre bis zu einer Verhandlung vor dem DFB-Bundesgericht erwirken. „Die mündliche Urteilsbegründung beinhaltete erhebliche entlastende Momente, die allerdings nicht in die Urteilsfindung eingeflossen sind“, hieß es in einer Mitteilung. „Dem FCS wurde bescheinigt, kein rassistischer Verein zu sein und die Aussagen der am Prozess teilnehmenden Spieler und der externen Zeugen wurden als glaubwürdig bezeichnet.“