Treffen der EU-Agrarminister in Koblenz : 27 Minister reden über Tierwohl

Treffen der EU-Agrarminister in Koblenz

Tausende Demonstranten, hunderte Traktoren: Gleich zehn Kundgebungen begleiten das Treffen der EU-Agrarminister von Sonntag bis Dienstag in Koblenz. Laut Polizei haben verschiedene Organisationen Versammlungen, Mahnwachen und Märsche angemeldet. Die Beamten bereiten sich auf einen Großeinsatz vor. Das Polizeipräsidium Koblenz rechnet nach eigenen Angaben damit, dass es zu Verkehrsstaus kommt und „einige Straßen kurz oder auch schon einmal länger gesperrt werden müssen“. Es rät Bürgern von privaten Terminen und Vorhaben in der Rhein-Mosel-Stadt während des internationalen Ministertreffens ab. Foto: dpa/Uwe Anspach

Koblenz Julia Klöckner setzt umstrittene Viehtransporte und ein EU-Fleisch-Label auf die Agenda.

Wütende Bauern, wütende Klimaschützer. Zum Treffen der EU-Agrarminister in Koblenz haben zahlreiche Gruppierungen Proteste angekündigt. Auf der Tagesordnung des Informellen Rats steht nach einem Trip in die Weinberge und einer Bootstour am Dienstag auch das höchst umstrittene Thema Tiertransporte.