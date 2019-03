später lesen Rathäuser in Kaiserslautern und Neunkirchen geräumt Teilen

Wegen einer nächtlichen Bombendrohung sind zwei Verwaltungsgebäude in Kaiserslautern aus Sicherheitsgründen für mehrere Stunden geräumt worden. Die Drohung sei per Mail eingegangen - die Polizei ließ daraufhin am Dienstag das Hauptgebäude und das Rathaus Nord in der pfälzischen Stadt evakuieren und von Sprengstoffspürhunden untersuchen. dpa