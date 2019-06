Rathaus in Saarlouis nach Bombendrohung geräumt

Ein Polizist setzt ein mobiles Blaulicht auf das Dach eines Autos. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archivbild.

Saarlouis Im Rathaus von Saarlouis ist am Dienstagnachmittag eine Bombendrohung eingegangen. In einer Email sei geschrieben worden, dass sich in dem Gebäude ein Rucksack mit Sprengstoff befinde, teilte die Polizei mit.

Das Rathaus wurde geräumt, die Polizei fand aber keine Bombe und bewertete die Drohung im weiteren Verlauf als „nicht ernstzunehmend“.