Ein bewaffneter Räuber hat eine Bäckerei in Steinfurt überfallen. Wie die Polizei mitteilte, klingelte der Täter am Freitagabend am Personaleingang der geschlossenen Bäckerei. Als ein Angestellter die Tür öffnete, hielt ihm der Räuber ein Messer an den Hals und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. dpa