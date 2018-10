später lesen Raubüberfall auf Tankstelle: Frau mit Messer bedroht Teilen

Drei Zeugen eines Raubüberfalls auf eine Tankstelle in Neustadt an der Weinstraße haben einen der beiden Täter nach einer Verfolgungsjagd gestellt. Ein 17-Jähriger und ein Kumpane sollen die Angestellte der Tankstelle mit einem Messer bedroht haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. dpa