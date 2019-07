Rauch aus Maschinenraum: Passagiere verlassen Moselschiff

Ein Löschfahrzeug Feuerwehr mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Daniel Bockwoldt/Archivbild.

Koblenz Wegen eines Brands auf einem Passagierschiff auf der Mosel haben mehr als 150 Menschen aus Sicherheitsgründen von Bord gehen müssen. „Alles ist gut gegangen, die Passagiere waren nicht in Gefahr“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in Koblenz am Samstag.

Den Rettungskräften sei am Vormittag gemeldet worden, dass aus dem Maschinenraum des Schiffs zwischen den Mosel-Orten Güls und Lay Rauch dringt. Das Schiff konnte demnach an einem nahen Anleger festmachen und die meist älteren Menschen von Bord lassen. „Zurzeit werden noch Glutnester abgelöscht“, teilte die Feuerwehr mit. Den Angaben zufolge wurden die Maschinen des Schiffs von den Flammen nicht beschädigt.