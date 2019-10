Rauchentwicklung in Chemiebetrieb: Feuerwehr im Einsatz

Der Schriftzug der Feuerwehr auf einem Einsatzfahrzeug. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild.

Ludwigshafen Flüssiges Glas hat in einem Chemiebetrieb in Ludwigshafen zu einem größeren Feuerwehreinsatz geführt. Die Einsatzkräfte wurden nach eigenen Angaben am Mittwoch wegen Rauchs in dem Betrieb im Stadtteil Rheingönheim alarmiert.

