Rauchmelder warnt Bewohner vor Brand im Dachstuhl

Ein Rauchmelder hat bei einem Feuer in einem Dachstuhl in Zehnhausen im Westerwald alle Hausbewohner rechtzeitig gewarnt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Brand am späten Samstagabend ausgebrochen. Die Bewohner hätten sich unverletzt retten können, sagte ein Polizeisprecher in Westerburg. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden und griff nicht auf die Wohnräume über. Den Sachschaden bezifferte die Polizei mit etwa 15 000 Euro, die Ursache für den Brand war zunächst unklar. Wie viele Personen genau sich zu dem Zeitpunkt im Haus aufhielten, war ebenfalls nicht bekannt. dpa