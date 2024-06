Streit in der Partei Vor AfD-Parteitag: Rausschmiss von Ex-Landeschef Michael Frisch vorerst verschoben

Parteiausschlussverfahren, ein interner Brief und Kritik am Landeschef - trotz erfolgreicher Wahlergebnisse läuft bei der rheinland-pfälzischen AfD nicht alles harmonisch. Am Samstag trifft sich die Landespartei zu ihrem Parteitag in Simmern im Hunsrück. Jan Bollinger aus Neuwied will sich dabei erneut zum Landesvorsitzenden wählen lassen.