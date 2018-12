später lesen Razzia am Hambacher Forst nach Zwischenfällen an Weihnachten FOTO: Marius Becker FOTO: Marius Becker Teilen

Nach mehreren Zwischenfällen am Hambacher Forst hat die Polizei am Freitagmorgen das sogenannte Wiesencamp der Braunkohle-Gegner durchsucht. Auch eine Werkstatt in Düren sei Ziel der Razzia, teilte die Polizei mit. dpa