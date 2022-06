Verbotene Vereinigung : Razzia beim „Kalifatsstaat“: LKA durchsucht Wohnungen in Rheinland-Pfalz

Mainz Sie sollen die islamistische verbotene Vereinigung aufrechterhalten haben und Propagandamittel verteilt haben: Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz hat am Dienstagmorgen eine Razzia gegen Mitglieder des „Kalifatsstaat“ geleitet - mit 47 Durchsuchungsbeschlüssen.

Seit 6 Uhr am Morgen läuft in sechs Bundesländern eine Razzia gegen Mitglieder der verbotenen Vereinigung Kalifatsstaat. Unter Federführung des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz seien insgesamt drei Haftbefehle und 47 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt worden, wie die Behörde in Mainz am Dienstag mitteilte. Gegen 41 Beschuldigte besteht der Verdacht des Verstoßes gegen ein Vereinigungsverbot sowie des Verbreitens von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen.