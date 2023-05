Durchsuchungen in den Niederlanden Fünf Festnahmen bei Razzia gegen Geldautomatensprenger: Auf ihr Konto soll auch Anschlag in Trierer Edeka-Markt gehen

Den nordrhein-westfälischen Ermittlungsbehörden ist ein empfindlicher Schlag gegen die Geldautomatensprenger-Szene gelungen: Am Dienstagmorgen wurden zeitgleich mehrere Wohnungen in den niederländischen Städten Amsterdam, Helmond und Utrecht durchsucht. Fünf Beschuldigte wurden festgenommen. Die fünf Männer im Alter zwischen 23 und 38 Jahren sollen an insgesamt 22 Sprengungen von Geldautomaten in Deutschland beteiligt gewesen sein, darunter auch Sprengungen in Trier und im luxemburgischen Schuttrange. Das gab die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft am Dienstagvormittag bekannt.