Hetze im Internet Bundesweite Razzia gegen Hassbotschaften: Schon wieder Wohnung in Trier durchsucht

Bei einer bundesweiten Razzia gegen sogenannte Hasspostings im Internet ist auch eine Wohnung in Trier durchsucht worden. Dabei seien unter anderem Mobiltelefone und Datenträger sichergestellt, heißt es in einer Mitteilung der Koblenzer Generalstaatsanwaltschaft. Gegen den Beschuldigten bestehe der Anfangsverdacht der Volksverhetzung, sagte der Koblenzer Oberstaatsanwalt Christopher do Paço Quesado unserer Redaktion. Er soll im Internet öffentlich wahrnehmbar in Deutschland lebende Migranten als „kriminelle und ungewollte Parasiten“ bezeichnet haben. Laut Quesado waren die Ermittler auf den Beschuldigten durch einen Zeugenhinweis aufmerksam gemacht worden.