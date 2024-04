Doping Razzia gegen mutmaßliche Doping-Dealer

Bei einer Razzia gegen mutmaßliche Händler von Dopingmitteln in mehreren Bundesländern sind am Dienstag drei Männer in Hessen verhaftet worden. Durchsucht wurden auch Wohnungen in Baden-Württemberg, Bayern, NRW, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Berlin, wie der Zoll und die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Dienstag mitteilten.