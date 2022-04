Extremismus : Razzia gegen Rechtsextremisten auch in der Region Trier

Karlsruhe/Mainz Bei der Razzia gegen mutmaßliche Rechtsextremisten in Rheinland-Pfalz sind rund 30 Polizeikräfte aus dem Land im Einsatz gewesen. Schwerpunkt der Durchsuchungen war die Region des Polizeipräsidiums Trier, wie das Innenministerium in Mainz mitteilte.

Rheinland-Pfalz ist eines von elf Bundesländern, in denen die Ermittler gegen mutmaßliche Rechtsextremisten vorgegangen sind. Vier Personen aus dem Umfeld einer Eisenacher Kampfsportgruppe seien festgenommen worden, sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Mittwoch. Es bestehe der Verdacht der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Bundesweit gebe es 50 Beschuldigte.