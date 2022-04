Kriminalität : Schlag gegen Rechtsextremismus: Razzia in der Eifel, an der Mosel und in Trier-Saarburg

Die Polizei hat mehrere Objekte in der Region im Zusammenhang mit einer Razzia gegen mutmaßliche Rechtsextreme durchsucht. Foto: dpa Foto: dpa/Jens-Ulrich Koch

Razzia gegen die rechtsextreme Vereinigung „Combat 18 Deutschland“ am Mittwochmorgen: Wohnungen in Bernkastel-Wittlich, in der Vulkaneifel und in Trier-Saarburg wurden dabei durchsucht. Das sind die Hintergründe.