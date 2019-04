später lesen Razzien gegen islamistisches Netzwerk in neun Bundesländern Teilen

Die Polizei hat am frühen Mittwochmorgen Einrichtungen eines bundesweiten islamistischen Netzwerks in neun Bundesländern durchsucht. Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, umfassten die Razzien etwa 90 Objekte in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. dpa