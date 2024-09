Welche Linien betroffen sind Bahnverbindung zwischen Merzig und Trier wegen Brückenschaden beeinträchtigt

Betroffen sind die Linie RE1 und RB71, auf der Strecke Merzig-Saar nach Saarburg-Trier im Abschnitt Merzig-Saar und Besseringen. Beide Linien wenden vorzeitig. Die RB71 wendet in Mettlach und Merzig, die RE1 endet in Saarbrücken beziehungsweise in Trier, je nachdem aus welcher Richtung sie kommt.