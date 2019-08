Rechnungshof begrüßt Sparmaßnahmen des Saarlandes

Saarbrücken Der Rechnungshof des Saarlandes zeigt sich zufrieden mit dem Konsolidierungskurs des hoch verschuldeten Landes. So seien die Steuereinnahmen im vergangenen Jahr auf 3,69 Milliarden Euro gestiegen, hieß es in dem am Donnerstag in Saarbrücken vorgelegten Bericht.

Gegenüber 2017 sei das eine Steigerung um 179,6 Millionen Euro oder 5,1 Prozent und ein neuer Höchstwert. Zudem konnte die Neuverschuldung verringert werden. Die erstmalige Schuldentilgung in Höhe von 61,8 Millionen Euro sieht der Rechnungshof als „historisch bedeutsam“ an.