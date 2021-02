Land : Beförderungen trotz Sonderurlaub

Er zückt den Rotstift und will aufzeigen, wo das Land unnötig Geld verprasst: Jörg Berres, der Präsident des rheinland-pfälzischen Rechnungshofs, kritisiert diesmal rechtswidrige Sonderurlaube von Beamten. Foto: dpa/Andreas Arnold

Mainz Rechnungshof-Bericht: Beamte kassierten weiter Ansprüche für Ruhestand. Zu Unrecht?

Geht es um Beförderungen nach einem rechtswidrigen Verfahren, haben die bei der Landesregierung zuletzt schmerzhafte Wunden gerissen. Viele Beamte wurden in Rheinland-Pfalz ohne eine Beurteilung befördert, die es in der Regel braucht. Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) kostete die Affäre vor Ende der Wahlperiode gar der Job. Der Landesrechnungshof macht nun mit seinem Jahresbericht ein neues Fass auf, wenn es um fragwürdige, finanzielle Aufstiege einiger Landesbeamten geht.

Die Finanzbehörde aus Speyer wirft dem Land vor, rechtswidrig mit Urlaubsregeln umgegangen zu sein. Oberste Landesbehörden wie Ministerin gewährten 30 Beamten danach zu langen Sonderurlaub von mehr als sechs Jahren, in 21 Fällen von mehr als zehn Jahren. 15 Beamte seien sogar befördert worden, obwohl sie im Sonderurlaub waren. Sie füllten das Amt, in das sie befördert wurden, also nicht aus. Manche bekleideten es laut dem Bericht sogar nie.

Extra Kritik an Lotto und Kommunalaufsicht (dpa/flor) Der Rechnungshof kritisierte im Jahresbericht auch Lotto und die Trierer Kommunalaufsicht ADD. Die zu 51 Prozent dem Land und im Übrigen den Sportbünden gehörende Lotto Rheinland-Pfalz GmbH erhält von Fußballvereinen wie Mainz 05 Eintrittskarten für VIP-Logen und Tribünenplätze im Wert von durchschnittlich 500 000 Euro im Jahr. Bei der Weitergabe an interne und externe Empfänger habe es keine nachvollziehbaren Kriterien gegeben, kritisierte der Rechnungshof. Kritik gab es auch an Personalausgaben. So sei der Anteil von teilweise außertariflich bezahlten Führungskräften seit 1993 von damals drei auf mehr als zwölf Prozent gestiegen.

Die ADD genehmige dagegen zu viele kommunale Haushalte, auch wenn diese Defizite aufwiesen. „Die Finanzaufsicht war sicherlich kommunalfreundlich, aber nicht rechtskonform“, sagte Rechnungshof-Präsident Berres.

Die Krux: Zwar sind Sonderurlaube unbezahlt. Sie würden aber auf Versorgungsansprüche angerechnet, was sich auf Pensionen auswirkt, schildert der Rechnungshof. Gerade bei Beförderungen, die Ministerien während eines Sonderurlaubs abnickten, schreibt die Behörde um ihren Präsidenten Jörg Berres daher von „einer nicht gerechtfertigten Erhöhung der Versorgungsansprüche gegen das Land“. Dabei ging es laut Rechnungshof auch um Beamte in Besoldungsgruppen, die brutto bis zu mehr als 8000 Euro pro Monat verdienen. Es stelle sich die „Frage der Verantwortlichkeit“, spitzt der Rechnungshof in seinem Bericht zu.

Präsident Jörg Berres teilte nicht mit, welche Häuser von rechtswidrigen Sonderurlauben betroffen waren. Er verwies auf Datenschutz-Gründe. In einer Fußnote des Berichts hieß es nur, das Integrationsministerium habe keine Beamten beurlaubt. Das Haus unter Leitung der grünen Ministerin Anne Spiegel hatte zuletzt bei einer Beförderung eine Niederlage vor Gericht erlitten. Eine Prüfung von Fällen im Wissenschaftsministerium laufe noch. Eine Anfrage des TV ans Land brachte mehr Licht ins Dunkle: An der Spitze liegt nach den Zahlen das Wirtschaftsministerium, das auch im Beförderungsskandal belastet ist. Danach gewährte das Haus – momentan von der FDP geführt – in zwölf Fällen Sonderurlaub von mehr als sechs Jahren und beförderte trotz Sonderurlaub in neun Fällen. Weitere Beförderungen trotz Sonderurlaub gab es auch im Finanzministerium (2), Justiz-, Umwelt- und Innenministerium (je 1). Ein Beamter trat das Amt nach der Beförderung an und stoppte den Sonderurlaub. Auffällig: Wo der Rechnungshof bei 30 Sonderurlauben landete, die nach seiner Auffassung rechtswidrig lang sind, kommt das Land auf eine Zahl von 20.

Ein Sprecher des Innenministeriums widersprach dem Rechnungshof, dass Beurlaubungen für eine Dauer von mehr als sechs Jahren grundsätzlich unzulässig seien. Eine pauschale, schematische Anwendung einer Höchstgrenze von sechs Jahren verbietet sich, befand das Land.

Geht es nach dem Rechnungshof, kann dagegen bei Sonderurlauben von mehr als sechs Jahren nicht mehr von dienstlichen Gründen die Rede sein, die dies erlaubten. Die Behörde wittert dann eher private Gründe – wie höheres Gehalt, das sie bei einem neuen Arbeitgeber verdienen.

Der Bericht zeigt: Allein bei vier Beamten habe der Lohn während der Beurlaubungen zwischen 150 000 und mehr als 220 000 Euro gelegen und sei damit höher gewesen als das Geld, das sie bei ihrem eigentlichen Arbeitgeber verdient hätten, der sie zu dieser Zeit beurlaubt hat.