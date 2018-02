später lesen Rechnungshof fordert Abbau der Altschulden des Landes FOTO: Jens Wolf FOTO: Jens Wolf Teilen

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat den Umgang von Landesbehörden mit Steuermitteln erneut einer kritischen Prüfung unterzogen. Das Ergebnis wird am heutigen Dienstag in Mainz vorgestellt. Im Zentrum des Jahresberichts 2018 stehen die Haushaltsentwicklung des Landes und die Gesamtverschuldung. Der Landesrechnungshof mit Sitz in Speyer vergleicht die Kerndaten von Rheinland-Pfalz dabei auch mit anderen Bundesländern. dpa