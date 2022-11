Finanzen : Rechnungshof: Handwerkskammer und Kunsthochschule im Visier

Saarbrücken Der saarländische Rechnungshof hat in seinem Jahresbericht nicht nur die Regierung kritisiert. Bei der Handwerkskammer bemängelte er die Haushaltsführung, bei der Kunsthochschule entdeckten die Prüfer ein inoffizielles Millionen-Konto.

Das Urteil des Landesrechnungshofes zur Haushaltsführung der Handwerkskammer des Saarlandes war eindeutig: Die Kammer habe „gegen fundamentale Grundsätze des Haushalts- und Satzungsrechts verstoßen“, so die Präsidentin des Rechnungshofes (LRH), Annette Groh, am Donnerstag bei der Vorstellung des Jahresberichts 2021 in Saarbrücken. Darin kritisiert der LRH unter anderem Bewirtungen in der Sterne- und Spitzengastronomie, private Dienstwagennutzungen und zu hohe Gehälter für Hauptgeschäftsführer und Stellvertreter. Kritik übt der Rechnungshof auch an der Hochschule für Bildende Künste und an der Landesregierung.