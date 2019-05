Rheinland-Pfalz : Rechnungshof kritisiert Kita-Gesetz

Mainz/Trier Das Land wälze fast alle Kosten auf die Kommunen ab, stellt die Prüfbehörde fest.

Schallende Ohrfeige für Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD): Der Landesrechnungshof hat in einem Schreiben an den Mainzer Landtag den Entwurf zum Kita-Gesetz zerpflückt. Geht es nach den Speyerer Prüfern, wälzt das Land beträchtliche Kosten auf die Kommunen ab.

Von den 81 Millionen Euro, die das Land künftig zusätzlich pro Jahr in die Kitas pumpen will, fließen danach 68 Millionen Euro aus dem kommunalen Finanzausgleich – dem Topf der Städte, Kreise und Gemeinden.

Bildungsministerin Hubig hatte in dieser Woche noch im Interview mit unserer Zeitung hervorgehoben, dass das Land künftig mehr als 80 Millionen Euro zusätzlich pro Jahr in Kitas stecken will, was 3000 Erzieher-Stellen bringen soll.