Rechnungshof legt Bericht zur Haushaltslage der Kommunen vor

Mainz Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz stellt heute seinen jährlichen Kommunalbericht zur Finanzlage von Städten, Gemeinden und Kreisen vor. Die Kommunen insgesamt haben im vergangenen Jahr zwar zum dritten Mal in Folge einen Haushaltsüberschuss erzielt.

Für 2017 ermittelte der Rechnungshof eine Gesamtverschuldung von 12,3 Milliarden Euro. Dazu gehören die umstrittenen Liquiditäts- oder Kassenkredite zur Sicherstellung laufender Verpflichtungen - insgesamt mehr als sechs Milliarden - ebenso wie längerfristige Investitionskredite und Schulden an den Finanzmärkten. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz war 2017 mit 3107 Euro fast doppelt so hoch wie der Durchschnitt aller Bundesländer.