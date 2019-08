Rechnungshof in Rheinland stellt fest : Kommunale Haushalte: Trier schreibt das dickste Minus

Schwarzes Tor, rote Zahlen: In den rheinland-pfälzischen Haushalten lesen sich die Abschlüsse in Trier wenig rosig. Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Trier/Mainz Rechnungshof kritisiert bei Haushalten die Kommunen und das Land.

Obwohl in Rheinland-Pfalz die Steuereinnahmen sprudeln, ächzen viele Kommunen unter hohen Schulden und einem dicken Minus im Haushalt. Das größte Defizit schrieb im vergangenen Jahr die Stadt Trier mit 16,6 Millionen Euro, tadelte Landesrechnungshof-Präsident Jörg Berres in Mainz. Trier gehöre auch noch zu den zehn am höchsten verschuldeten Kommunen in ganz Deutschland.