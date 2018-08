später lesen Rechnungshof will Initiative für Schuldenabbau in Kommunen FOTO: Jens Wolf FOTO: Jens Wolf Teilen

In der Diskussion über die schwierige Finanzlage der Kommunen in Rheinland-Pfalz hat sich der Landesrechnungshof für ein umfassendes Programm zum Schuldenabbau ausgesprochen. Der Präsident des Rechnungshofs, Jörg Berres, empfahl am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags „eine kontrollierte Rückführung der Altschulden im Zeitraum von 30 Jahren bei angemessener Lastenverteilung von Land und Kommunen“. dpa