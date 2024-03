Extremismus Rechte Kriminalität auf Höchststand

Noch nie wurden so viele politisch motivierte Straftaten in Rheinland-Pfalz erfasst wie 2023 - und noch nie so viele von rechts. Das gilt zumindest seit Einführung der entsprechenden Statistik im Jahr 2001. „Straftaten aus politischer Motivation heraus richten sich nicht nur gegen die Opfer, sondern auch gegen unseren demokratischen Rechtsstaat und die freiheitliche Gesellschaft“, sagte Innenminister Michael Ebling am Mittwoch in Mainz bei der Vorstellung der Zahlen. „Sie sollen Unsicherheit erzeugen und das Vertrauen der Bürger und Bürgerinnen in Rechtsstaat und die demokratischen Institutionen erschüttern.“ Der SPD-Politiker kündigte noch für dieses Jahr eine Novelle des Verfassungsschutzgesetzes an. Ein Überblick über die erfassten Straftaten und die Pläne: