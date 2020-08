Rechte Kundgebung mit Gegendemonstranten bleibt friedlich

Polizeiwagen mit Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ingelheim Eine Woche nach den Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften am Rande einer Kundgebung in Ingelheim ist eine erneute Kundgebung der Partei Die Rechte in der Stadt ohne Zwischenfälle verlaufen.

An der Kundgebung beteiligten sich am Samstag sechs Demonstranten, bei der Gegendemonstration hielten sich 275 Personen in dem ihnen zugewiesenen Raum auf, wie eine Polizeisprecherin sagte.

An insgesamt drei angemeldeten Gegenversammlungen von Bürgern und des Stadtrats nahmen laut Polizei rund 400 Menschen teil. Beide Gruppen wurden durch Absperrgitter auf Abstand gehalten. Das Polizeipräsidium Mainz bot nach eigenen Angaben etwa 600 Einsatzkräfte auf und erhielt Verstärkung aus Baden-Württemberg, dem Saarland und Thüringen. Bis zu 80 schwarz gekleidete Angehörige der linken Szene seien während und nach den Versammlungen durch Ingelheims Zentrum gezogen und hätten Parolen skandiert. Hier würden jetzt Verstöße gegen das Versammlungsgesetz geprüft.

Vor einer Woche hatten laut Polizei etwa 150 bis 170 teilweise vermummte Störer versucht, eine Absperrung zu überwinden, um zu der Kundgebung der Rechten zu gelangen. Die Aktivisten seien teils auch mit Gewalt gegen die Beamten vorgegangen. Bei den Auseinandersetzungen griffen die Sicherheitskräfte auch zu Schlagstöcken und Pfefferspray.

Kritiker des Einsatzes wie etwa die rheinland-pfälzische Linke bezeichneten in den vergangenen Tagen das Vorgehen der Polizei als „vollkommen überzogen“. Unter anderem seien Demonstranten eingekesselt worden, es sei zu Panikattacken gekommen, Teilnehmer seien verletzt worden. Im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen wird laut Polizei derzeit gegen sechs Beamte wegen Körperverletzung im Amt ermittelt.