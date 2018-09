später lesen Rechtsextreme Kontakte: AfD-Fraktion schließt Ahnemüller aus FOTO: Oliver Dietze FOTO: Oliver Dietze Teilen

Wegen Kontakten zu rechtsextremen Kreisen hat die rheinland-pfälzische AfD-Fraktion den Abgeordneten Jens Ahnemüller mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen. Es lägen eindeutige Hinweise vor, dass Ahnemüller wiederholt solche Kontakte gehabt und deren Unterstützung in Anspruch genommen habe, teilte die Fraktion am Dienstag in Mainz mit. dpa