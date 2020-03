Mainz : Rechtsextreme, Pornos und Telefonbetrüger

In Rheinland-Pfalz sinkt die Kriminalität, die Zahl aufgeklärter Fälle steigt. Trotzdem schlägt die Polizei mancherorts Alarm. Foto: dpa/Patrick Seeger

Mainz Was der Polizei Kopfzerbrechen bereitet und wo sie Erfolge vermeldet.

Die Zahl der Straftaten sinkt, die Quote der aufgeklärten Fälle steigt: „Rheinland-Pfalz bleibt eins der sichersten Bundesländer“, sagte Innenminister Roger Lewentz zur Kriminalitätsstatistik. Frei von Sorgenfalten ist der SPD-Politiker aber nicht. „Rechtsextremismus ist die allergrößte Herausforderung für die Sicherheit“, sagte der SPD-Politiker nach einem Jahr, in dem der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke erschossen wurde, es einen Angriff auf die Synagoge in Halle und das blutige Attentat von Hanau gab.

In Rheinland-Pfalz ging im vergangenen Jahr mehr als die Hälfte aller 1058 politisch motivierten Straftaten auf das Konto von Rechtsextremen, sagte Lewentz. Zwar sank die Zahl der Taten mit rechter Gesinnung von 698 auf 640 und damit um acht Prozent. Die Zahl linksmotivierter Straftaten mit 41 Prozent (von 187 auf 109) und religiös motivierter Ausländerkriminalität mit 50 Prozent (38 auf 19) sei aber noch stärker zurückgegangen, betonte der Minister, der versprach: „Wir werden den Druck hoch halten.“ Hass und Hetze im Netz bekämpfe das Land inzwischen mit einer eigenen Eingreiftruppe, den Verfassungsschutz habe es personell verstärkt, an der Zahl der jährlich 580 neu eingestellten Polizeianwärter werde sich nichts ändern, so Lewentz.

Der Minister durfte aber auch frohlocken: In Rheinland-Pfalz wurde im vergangenen Jahr mit 241 500 die niedrigste Zahl von Straftaten seit 1994 gemessen. Die Quote an aufgeklärten Straftaten (64,9 Prozent) sei Rekord in der seit 1971 bundesweit erhobenen Statistik. Besonders bei den Einbrüchen schnellte die Quote an aufgeklärten Fällen im vergangenen Jahr von 14,3 auf 23,1 Prozent hoch, weil den Behörden ein dicker Fisch ins Netz ging. Johannes Kunz, Präsident des Landeskriminalamts, berichtete von einem Einbrecher, den die französische Polizei enttarnen konnte, der momentan in Albanien im Gefängnis sitzt und der auch 105 DNA-Spuren im Südwesten Deutschlands hinterließ. 40 Einbrüche konnte das LKA dem Langfinger alleine in Rheinland-Pfalz zuordnen, die Bande des Mannes sei inzwischen zerschlagen, sagte Kunz.

Probleme bereitet dem Land die wachsende Zahl an sexuellen Straftaten, die von 3101 auf 3555 angestiegen ist. Laut Kunz gibt es dafür mehrere Gründe: Aus den USA seien 300 Fälle gemeldet worden, in denen Verdächtige aus Rheinland-Pfalz kinderpornografisches Material verbreitet haben. Durch die weltweite #Metoo-Bewegung sei wahrscheinlich die Hemmschwelle gesunken, Anzeige zu erstatten. Kunz beklagte, dass immer mehr Kinder und Jugendliche verbotene Pornografie verbreiten, die meist via Smartphone verschickt werde. „Oft trifft es Klassenkameraden. Die Motive reichen über verflossene Liebe, Rache, Schülerstreiche, gepaart mit einem niedrigen Unrechtsbewusstsein“, sagte Kunz. Der CDU-Landtagsabgeordnete Dirk Herber fordert die Landesregierung auf, Schüler stärker zu sensibilisieren. AfD-Fraktionschef Uwe Junge greift die Erklärung des Landes zu kurz. „Die über 1000 Vergewaltigungsopfer des vergangenen Jahres sowie deren Freunde und Verwandte werden das anders sehen“, moniert Junge.