„Omas gegen Rechts“ Rechtsextremist Sellner provoziert bei Demo gegen sein Buch

Sellner war der Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich. Im November 2023 hatte er bei einem Treffen in einer Potsdamer Villa über „Remigration“ gesprochen. Das Medienhaus „Correctiv“ hatte das Treffen öffentlich gemacht. Wenn Rechtsextremisten den Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang.