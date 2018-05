Rechtskonservatives „Neues Hambacher Fest“ endet friedlich

Das Hambacher Fest von 1832 gilt als eine der wichtigsten Stationen auf Deutschlands Weg zur Demokratie. Auf dem Höhepunkt strömten zwischen 25 000 und 30 000 Menschen zur ersten Massenkundgebung für eine freie, geeinte Nation und Bürgerrechte - auch für Frauen - zusammen. Über ihnen wehten die Farben Schwarz, Rot und Gold, heute die deutsche Flagge. Zwei Publizisten hatten zu dem Treffen aufgerufen, das alles in allem sechs Tage dauerte. Es wurde harmlos „Maifest“ genannt, denn politische Versammlungen waren verboten. Auf die glühenden Reden vor der damaligen Schlossruine reagierte der Deutsche Bund mit Repressionen - von Verhaftungen bis hin zur völligen Unterdrückung der Presse- und Versammlungsfreiheit. Das Tragen der Farben Schwarz-Rot-Gold wurde vielerorts untersagt. dpa

Das rechtskonservative „Neue Hambacher Fest“ in Neustadt an der Weinstraße ist am Samstagabend friedlich zu Ende gegangen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ging ihr Sicherheitskonzept auf. Rund 500 Teilnehmer versammelten sich nach Polizeiangaben am Samstagmorgen in der Dammstraße in Hambach und zogen Richtung Hambacher Schloss. Ein Hambacher Bürger versuchte den Aufzug zu stören, indem er Gülle auf die Straße spritzte. Ansonsten verlief der Weg zum Schloss aus Sicht der Polizei störungsfrei.

Rund 120 Menschen demonstrierten nach Polizeiangaben ruhig gegen die Veranstaltung. Sie warfen dem Veranstalter vor, er stelle zu Unrecht einen Bezug zum historischen Ereignis im Mai 1832 her. Damals demonstrierten Tausende Menschen am Hambacher Schloss für die Einheit des Landes, für Bürgerrechte und Freiheit. Es gilt als Höhepunkt der bürgerlichen Opposition in der Zeit der Restauration.

Mit der Veranstaltung wollte der konservative Ökonom und Investmentbanker Max Otte umstrittene Kritiker der gegenwärtigen politischen Situation zu Wort kommen lassen.

Freundeskreis Hambacher Fest 1832

"Neues Hambacher Fest"

Hambach-Gesellschaft