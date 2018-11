später lesen Rechtsrheinische Bahnstrecke gesperrt Teilen

Wegen einer Weichenstörung ist am Montagmorgen die rechtsrheinische Bahnstrecke in einem Abschnitt gesperrt gewesen. Wie eine Bahn-Sprecherin sagte, war die Strecke zwischen Oberlahnstein und Kamp-Bornhofen in Richtung Wiesbaden betroffen. dpa