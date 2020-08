Reform: Neue Phase soll Gemeinden zukunftsfest machen

Mainz Große Aufregung gab es vor zwei Jahren nach dem Vorschlag, mehrere Landkreise zusammenzulegen. Bis nach der Landtagswahl sollen jetzt die Zusammenarbeit der Kommunen und die Digitalisierung vorangetrieben werden.

Die Bestrebungen für eine Reform der kleinteiligen Gebietslandschaft in Rheinland-Pfalz sind in einer neuen Phase. „Es geht nun darum, zunächst die Potentiale der interkommunalen Zusammenarbeit auszuloten - man kann Strukturen auch verändern, ohne gleich Grenzen zu verändern“, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) zur neuen Linie der Kommunalverwaltungsreform, die möglichst alle Beteiligten mitnehmen will und auch nach der Landtagswahl 2021 weiter maßgeblich sein soll. „Es geht darum, die Kommunen zukunftsfest zu machen“, sagte Lewentz der Deutschen Presse-Agentur. „Wir wollen sie so aufstellen, dass sie auch noch in 30 Jahren die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger gut erfüllen können.“