Regelbetrieb an Kitas in Rheinland-Pfalz bisher gelungen

Spielzeug liegt in einer Kindertagesstätte auf dem Boden. Foto: Monika Skolimowska/dpa/Illustration

Mainz Kinder sind froh, dass sie wieder in ihren Kita-Gruppen sind. Der Regelbetrieb wird aus Sicht der Elternvertretung in der großen Mehrheit der Einrichtungen ordentlich umgesetzt.

Der Start des Regelbetriebs an den Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz zum 1. August ist aus Sicht von Eltern und Trägern gelungen. „Das war der richtige Schritt und ingesamt funktioniert es“, sagte der Vorsitzende des Landeselternausschusses der Kitas, Andreas Winheller. „Das bedeutet nicht, dass es keine Einschränkungen gibt, dass es keine Probleme gibt und dass es in jeder Kita toll funktioniert.“ Von den rund 2600 Kitas im Land sind nach Angaben des Bildungsministeriums zurzeit drei Einrichtungen aufgrund von Corona-Infektionen geschlossen.