Wetterfester Freizeitspaß Was tun bei Regen? Neun Ausflugstipps für die Region

5 Rheinisches Landesmuseum: Wer sich auch nur ansatzweise für das Leben der alten Römer interessiert, sollte das Rheinische Landesmuseum in Trier besuchen, das zu den bedeutendsten archäologischen Museen in Deutschland zählt. Kein Wunder: Trifft man rund um die einstige Kaiserstadt doch auf antike Schätze, sobald man zu baggern beginnt. So wurde 1993 bei Bauarbeiten in Trier der größte erhaltene römische Goldschatz der Welt entdeckt. Er umfasst 2650 Münzen aus purem Gold. Im Oktober 2019 brachen zwei Unbekannte in das Museum ein und versuchten (zum Glück vergeblich), den Schatz zu stehlen. Ihn kann man seit letztem Jahr wieder in der Ausstellung bewundern. Weitere Highlights der Ausstellung sind die berühmten Grabdenkmäler aus Neumagen, darunter das römische Weinschiff oder das „Schulrelief“ und viele prachtvolle Mosaiken, die vom Glanz der antiken Metropole zeugen.