Regen, Kälte, graue Wolken: Wetter ist Narren nicht gewogen

Regentropfen auf einer Scheibe. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa.

Offenbach/Mainz Nach einem verregneten Rosenmontag wird das Wetter in den nächsten Tagen nicht gerade gemütlicher in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Am Aschermittwoch soll es sogar Schneeregen geben.



Die Narren in Rheinland-Pfalz und dem Saarland können bis zum Ende der Karnevalszeit kaum auf den Regenschirm verzichten. Denn auch in den kommenden Tagen soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Regen, Wind und einen grauen Himmel geben. In der Wochenmitte sei sogar mit Schnee zu rechnen, und es werde deutlich kühler.

Am Dienstag sei es bewölkt, teilweise stark. Gerade am Vormittag regne es in den Ländern, am Nachmittag sei mit einzelnen Schauern zu rechnen. In den Bergen schneie es. Die Temperaturen klettern maximal auf 7 bis 12, in Hochlagen auf 6 Grad. Am Aschermittwoch gibt es dann laut Vorhersage Schneeregen und Graupelschauer, mancherorts auch Gewitter. In den Bergen werde es winterlich. Die Höchstwerte erreichten 3 bis 7, in Hochlagen nur noch 1 Grad.