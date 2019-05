Der Mai startet ungemütlich und nass. Ihr müsst mit Schauern und Gewittern - ja, sogar mit Schneefall am Wochenende rechnen. dpa

Schauer und einzelne Gewitter sind am Donnerstag in Rheinland-Pfalz und im Saarland zu erwarten. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, setzt sich nach dem sonnigen Frühlingswetter der vergangenen Tage wieder zunehmend Tiefdruckeinfluss durch. Im Laufe des Tages ziehen mehr und mehr Wolken auf. Ab Nachmittag sind örtliche Schauer und vereinzelt kurze Gewitter mit Starkregen und eventuell auch Hagel möglich, heißt es. Am späten Abend soll auch in der Eifel Regen fallen. Die Temperaturen bleiben mit Höchstwerten von 15 bis 19, im Bergland bis 14 Grad, noch recht mild.

Vorhersage des DWD