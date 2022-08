Tagesbericht : Regen, Schauer und teils Gewitter

Eine Frau schützt sich bei Regen mit einem transparenten Schirm. Foto: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Offenbach In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird am Mittwoch wechselhaftes Wetter erwartet. Am Vormittag wird es wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise gibt es Regen oder Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Rund um die Eifel seien vereinzelte Gewitter möglich. Im Verlauf des Tages gibt es Auflockerungen, vor allem im Westen und Süden gibt es indes erneut ein Risiko für Schauer und kurze Gewitter. Die Höchstwerte liegen bei 23 bis 27 Grad Celsius und 21 Grad im Bergland. In der Nacht zum Donnerstag sinken die Temperaturen auf 13 bis 10 Grad und 7 Grad in der Eifel.

Am Donnerstag rechnen die Meteorologen mit heiterem, teils wechselnd bewölktem Wetter. Bei Höchstwerten von 23 bis 27 Grad und 21 Grad in Hochlagen bleibt es trocken. Am Freitag bleibt es weiter heiter bis wolkig und meist niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen demnach erneut maximal 23 bis 27 Grad.

© dpa-infocom, dpa:220831-99-574535/2

(dpa)