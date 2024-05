Stechmückenbekämpfung Regen sorgt für Mehrarbeit bei Stechmückenjägern

Per Helikopter haben die in einem Verband organisierten Stechmückenjäger am Oberrhein in den vergangenen Tagen den Larvenbestand in Baden, Hessen und der Pfalz bekämpft. Die Experten flogen zunächst von Südbaden ab Bötzingen bis in den Raum Rastatt, parallel war eine zweite Maschine zwischen Philippsburg und Mannheim unterwegs. Dabei seien auch auf französischer Seite Flächen mit dem Wirkstoff Bti behandelt worden, der Larven tötet, teilte die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) in Speyer mit. In Teilen Süddeutschlands werden Stechmücken auch Schnaken genannt.