Unwettergefahr bis Freitagfrüh Schwere Unwetter im Hunsrück und in der Eifel - Häuser in Jünkerath-Glaadt betroffen (Fotos)

In Prüm ging kurz darauf infolge eines weiteren Gewitters ein schwerer Schauer nieder, mit starkem Regen und zeitweise Hagel. Auch dort musste die Feuerwehr ausrücken: In der Stadt, in Niederprüm, in Schwirzheim und Rommersheim standen Keller unter Wasser und waren Straßen geflutet. Kurz nach 17 Uhr mussten dann die Wehren in Schüller zum Einsatz: Dort stand Wasser in einem Haus in der Gartenstraße.