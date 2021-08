Regen und Gewitter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Offenbach Nach einem sonnigen Samstag müssen sich die Menschen im Saarland und in Rheinland-Pfalz auf Regen und Gewitter einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, sind am Sonntag bei wechselnder bis starker Bewölkung gebietsweise kräftige Schauer oder Gewitter möglich.

Örtlich könne es auch Starkregen bis in den Unwetterbereich geben. Bei Gewittern seien stürmische Böen und einzelne Sturmböen nicht ausgeschlossen.

In der Nacht zum Montag bleibt es laut DWD weiterhin wechselnd bis stark bewölkt, es gibt aber nur noch einzelne Schauer. Am Montag sei es anfangs verbreitet stark bewölkt. Gebietsweise kann es den Angaben zufolge schauerartigen Regen geben, der sich im Tagesverlauf in den Südosten verlagert. Die Höchsttemperaturen liegen bei 18 bis 22 Grad.